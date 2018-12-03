Школьница из Кыштыма завоёвывает призовые путёвки одну за другой

Автор: КР от Вчера, 15:30 Категория: Образование

Как уже сообщалось на сайте «КР», ученица школы №13 Анастасия Устинова вступила в Российское движение школьников ещё до того, как представительства этой общественной организации открылись с началом учебного года во всех школах Кыштыма. В августе по итогам недели проекта РДШ #ДоброВместе Анастасия выполнила задания от звезды сериала «Универ» Анны Хилькевич и получила от неё в подарок «умные часы».

В ноябре четвероклассница приняла участие ещё в одном конкурсе – «ЭкоВзлом». Его участники должны были просмотреть ролик организаторов и ответить на четыре вопроса: «О чём ролик?», «Чем он интересен для вас?», «Какие загадки содержит ролик?», «Какие эмоции он вызвал?». Ответ нужно было записать на видео и отправить организаторам.

В представленном для конкурсантов видеоролике сюжет такой. Белый медведь выходит из лесу к стоянке людей. Собака отдыхающих вступается на их защиту. В результате пёс смог прогнать медведя.

– Анастасия в своём видео рассказала, что ролик снимался с разных ракурсов, – сказала сайту «КР» её мама Наталья Долгова. – А также о том, что видны следы автомобиля и на видео организаторов обнаружила склейку кадров, где отсняты уже совсем другая береговая линия и другой медведь. Предположила, что ролик снят летом в Арктике, и объяснила организаторам, что медведь самый крупный сухопутный хищник.

На днях были объявлены результаты «ЭкоВзлома». И вновь Анастасия Устинова оказалась в числе трёх его победителей. В награду она получит путёвку во всероссийский детский центр «Орлёнок».

Кроме того, наша маленькая землячка примет участие в зимнем фестивале Российского движения школьников, который пройдёт в Москве с 18 по 21 декабря. Путёвку туда она тоже выиграла в конкурсном отборе, проходившем в социальной сети «ВКонтакте». Выбрав патриотическое направление, Настя вместе с семьёй составила походное меню. Организаторы оценили его по достоинству, включив её в число 40 детей со всей страны, которые отправятся на один из самых крупных фестивалей Российского движения школьников.