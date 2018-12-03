Школьница из Кыштыма завоёвывает призовые путёвки одну за другой Автор: КР от Вчера, 15:30 Категория: Образование 0 Как уже сообщалось на сайте «КР», ученица школы №13 Анастасия Устинова вступила в Российское движение школьников ещё до того, как представительства этой общественной организации открылись с началом учебного года во всех школах Кыштыма. В августе по итогам недели проекта РДШ #ДоброВместе Анастасия выполнила задания от звезды сериала «Универ» Анны Хилькевич и получила от неё в подарок «умные часы». В ноябре четвероклассница приняла участие ещё в одном конкурсе – «ЭкоВзлом». Его участники должны были просмотреть ролик организаторов и ответить на четыре вопроса: «О чём ролик?», «Чем он интересен для вас?», «Какие загадки содержит ролик?», «Какие эмоции он вызвал?». Ответ нужно было записать на видео и отправить организаторам. В представленном для конкурсантов видеоролике сюжет такой. Белый медведь выходит из лесу к стоянке людей. Собака отдыхающих вступается на их защиту. В результате пёс смог прогнать медведя. – Анастасия в своём видео рассказала, что ролик снимался с разных ракурсов, – сказала сайту «КР» её мама Наталья Долгова. – А также о том, что видны следы автомобиля и на видео организаторов обнаружила склейку кадров, где отсняты уже совсем другая береговая линия и другой медведь. Предположила, что ролик снят летом в Арктике, и объяснила организаторам, что медведь самый крупный сухопутный хищник. На днях были объявлены результаты «ЭкоВзлома». И вновь Анастасия Устинова оказалась в числе трёх его победителей. В награду она получит путёвку во всероссийский детский центр «Орлёнок». Кроме того, наша маленькая землячка примет участие в зимнем фестивале Российского движения школьников, который пройдёт в Москве с 18 по 21 декабря. Путёвку туда она тоже выиграла в конкурсном отборе, проходившем в социальной сети «ВКонтакте». Выбрав патриотическое направление, Настя вместе с семьёй составила походное меню. Организаторы оценили его по достоинству, включив её в число 40 детей со всей страны, которые отправятся на один из самых крупных фестивалей Российского движения школьников. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить