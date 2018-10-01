Педагог из Кыштыма назначен координатором Российского движения школьников в Аргаяшском муниципальном районе Автор: КР от Вчера, 15:37 Категория: Образование 0 Педагог Павел Исламов (первый справа) принял участие во Всероссийском семинаре по развитию Российского движения школьников Павел Исламов живёт в Кыштыме. Более десяти лет он руководил молодёжным общественным движением «Мечта поколения». Сейчас Павел работает преподавателем физкультуры в средней школе № 2 в Аргаяше. На днях педагог вернулся из Иркутска, где представители образования из 54 регионов встретились на Всероссийском семинаре по развитию Российского движения школьников. – Вместе со мной Челябинскую область представляли ещё три человека. Это преподаватели из Аши, Челябинска и координатор Российского движения школьников по Челябинской области Александр Агеев, – сообщил сайту «КР» Павел Исламов. – В рамках обмена опытом мы посещали иркутские школы, мастер-классы. Прослушали лекции с участием председателя Российского движения школьников Сергеем Рязанским и встретились с представителями министерства образования и молодежной политики Иркутской области. Каждый участник встречи подготовил обзор своей деятельности. Неординарное выступление Павла Исламова получило одобрение со стороны коллег. Он представил доклад в музыкальной форме. С нового учебного года школы Кыштыма тоже присоединились к государственной детско-юношеской организации. Российское движение школьников нацелено на развитие гражданской активности, военно-патриотического и личностного роста подрастающего поколения. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить