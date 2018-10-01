Педагог из Кыштыма назначен координатором Российского движения школьников в Аргаяшском муниципальном районе

Автор: КР от Вчера, 15:37 Категория: Образование

Педагог Павел Исламов (первый справа) принял участие

во Всероссийском семинаре по развитию Российского движения школьников

Павел Исламов живёт в Кыштыме. Более десяти лет он руководил молодёжным общественным движением «Мечта поколения». Сейчас Павел работает преподавателем физкультуры в средней школе № 2 в Аргаяше.

На днях педагог вернулся из Иркутска, где представители образования из 54 регионов встретились на Всероссийском семинаре по развитию Российского движения школьников.

– Вместе со мной Челябинскую область представляли ещё три человека. Это преподаватели из Аши, Челябинска и координатор Российского движения школьников по Челябинской области Александр Агеев, – сообщил сайту «КР» Павел Исламов. – В рамках обмена опытом мы посещали иркутские школы, мастер-классы. Прослушали лекции с участием председателя Российского движения школьников Сергеем Рязанским и встретились с представителями министерства образования и молодежной политики Иркутской области.

Каждый участник встречи подготовил обзор своей деятельности. Неординарное выступление Павла Исламова получило одобрение со стороны коллег. Он представил доклад в музыкальной форме.

С нового учебного года школы Кыштыма тоже присоединились к государственной детско-юношеской организации. Российское движение школьников нацелено на развитие гражданской активности, военно-патриотического и личностного роста подрастающего поколения.







