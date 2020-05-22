В Кыштыме сдача ЕГЭ начнётся 29 июня

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Вчера, 21 мая, президент Российской Федерации Владимир Путин озвучил сроки проведения школьных экзаменов.

29 июня пройдут экзамены по географии, литературе и информатике. На 6 июля запланировано проведение ЕГЭ по профильной математике, 9 июля – по истории и физике, 13 июля – по обществознанию и химии. На 16 июля намечен единый государственный экзамен по биологии, а также письменная часть по иностранным языкам, устная часть сдачи иностранного языка пройдёт 18 и 20 июля.

Выпускники, которые не смогут сдать ЕГЭ в июне, пересдадут экзамены в августе.



Как сказала сайту «КР» начальник управления по делам образования Кыштымского городского округа Светлана Попинако, в местных школах подготовка к ЕГЭ проводится в дистанционном формате. В этом году девятиклассники получат аттестаты о среднем общем образовании на основании итоговых годовых оценок.



Единый государственный экзамен будут сдавать выпускники, планирующие поступать в высшие учебные заведения в этом году, и только по предметам, которые необходимы для поступления.