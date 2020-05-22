Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

В Кыштыме сдача ЕГЭ начнётся 29 июня

Сегодня, 14:48 Категория: Образование
148
0

Вчера, 21 мая, президент Российской Федерации Владимир Путин озвучил сроки проведения школьных экзаменов.

29 июня пройдут экзамены по географии, литературе и информатике. На 6 июля запланировано проведение ЕГЭ по профильной математике, 9 июля – по истории и физике, 13 июля – по обществознанию и химии. На 16 июля намечен единый государственный экзамен по биологии, а также письменная часть по иностранным языкам, устная часть сдачи иностранного языка пройдёт 18 и 20 июля.
Выпускники, которые не смогут сдать ЕГЭ в июне, пересдадут экзамены в августе.

Как сказала сайту «КР» начальник управления по делам образования Кыштымского городского округа Светлана Попинако, в местных школах подготовка к ЕГЭ проводится в дистанционном формате. В этом году девятиклассники получат аттестаты о среднем общем образовании на основании итоговых годовых оценок.

Единый государственный экзамен будут сдавать выпускники, планирующие поступать в высшие учебные заведения в этом году, и только по предметам, которые необходимы для поступления.

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым единый государственный экзамен

Похожие публикации:

Сроки вступительных экзаменов в вузы перенесли из-за пандемии коронавируса

В Кыштыме выпускники школ сдали экзамены лучше, чем в прошлом году

В Кыштыме Единый государственный экзамен можно будет сдать уже в марте

В Кыштыме выпускной бал перенесли на более поздний срок из-за сдвигов в сдаче ЕГЭ

Выпускники школ Кыштыма приступили к сдаче единого госэкзамена

Комментарии:

Добавить