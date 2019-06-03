В Кыштыме выпускники школ сдали экзамены лучше, чем в прошлом году

Автор: КР от Вчера, 11:39 Категория: Образование

Завершился основной этап сдачи экзаменов выпускниками девятых и одиннадцатых классов.

Единый государственный экзамен сдали 130 кыштымских школьников. Средний балл по Кыштымскому городскому округу составил 60, это на восемь баллов больше, чем в прошлом учебном году.

Возросло число одиннацатиклассников набравших больше 60 баллов по профильной математике, химии, истории.

Увеличилась доля выпускников получивших больше 80 баллов по химии. Ученицы первой и второй школ Дарья Щелгачёва и Валерия Николашкина показали результат в 98 баллов из 100 возможных.

Отличные результаты в базовой математике показали 49 процентов одиннадцатиклассников. Минимальный уровень профильной математики не смогли преодолеть двое школьников.

Основной государственный экзамен сдавали 376 человек, государственный выпускной экзамен – 84 выпускника. Максимальное количество баллов по русскому языку – 39 – набрали ученики второй и десятой школ.

Наиболее востребованными предметами по выбору стали обществознание, информатика, биология и география.