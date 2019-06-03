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В Кыштыме выпускники школ сдали экзамены лучше, чем в прошлом году

Автор: КР от Вчера, 11:39 Категория: Образование

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Завершился основной этап сдачи экзаменов выпускниками девятых и одиннадцатых классов.

 

Единый государственный экзамен сдали 130 кыштымских школьников. Средний балл по Кыштымскому городскому округу  составил 60, это на восемь баллов больше, чем в прошлом учебном году.

 

Возросло число одиннацатиклассников набравших больше 60 баллов по профильной математике, химии, истории.

 

Увеличилась доля выпускников получивших больше 80 баллов по химии. Ученицы первой и второй школ Дарья Щелгачёва и Валерия Николашкина показали результат в 98 баллов из 100 возможных.

 

Отличные результаты в базовой математике показали 49 процентов одиннадцатиклассников. Минимальный уровень профильной математики не смогли преодолеть двое школьников. 

 

Основной государственный экзамен сдавали 376 человек, государственный выпускной экзамен – 84 выпускника. Максимальное количество баллов по русскому языку – 39 – набрали ученики второй и десятой школ. 

 

Наиболее востребованными предметами по выбору стали обществознание, информатика, биология и география.


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