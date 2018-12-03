В Кыштыме Единый государственный экзамен можно будет сдать уже в марте Автор: КР от Вчера, 16:33 Категория: Образование 0 Как сообщила сайту «КР» заместитель начальника управления по делам образования Кыштымского городского округа Юлия Корабельникова, заявления на участие в итоговой аттестации принимаются от учеников 11-х классов до 1 февраля, от девятиклассников – до 1 марта. В этом году появилось новшество – выпускники девятых классов теперь должны подавать заявление в электронном виде. В этом им помогут в школах. Основной этап сдачи экзаменов для них пройдёт с 24 мая по 2 июля. Но при наличии уважительной причины, подтверждённой документально, можно будет пройти итоговое тестирование весной или осенью. Итоговую аттестацию после 11 классов тоже можно пройти в три этапа. Выпускники прошлых лет сдают ЕГЭ в досрочный период и в резервные дни, то есть либо с 20 марта по 10 апреля, либо с 3 по 20 сентября. Выпускники этого года приступят к государственному тестированию с 27 мая. Первыми предметами по экзаменовке будут география и литература. Осенью школьники смогут пересдать ЕГЭ в случае, если набрали низкие баллы. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить