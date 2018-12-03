В Кыштыме Единый государственный экзамен можно будет сдать уже в марте

Автор: КР от Вчера, 16:33 Категория: Образование

Как сообщила сайту «КР» заместитель начальника управления по делам образования Кыштымского городского округа Юлия Корабельникова, заявления на участие в итоговой аттестации принимаются от учеников 11-х классов до 1 февраля, от девятиклассников – до 1 марта.

В этом году появилось новшество – выпускники девятых классов теперь должны подавать заявление в электронном виде. В этом им помогут в школах.

Основной этап сдачи экзаменов для них пройдёт с 24 мая по 2 июля. Но при наличии уважительной причины, подтверждённой документально, можно будет пройти итоговое тестирование весной или осенью.

Итоговую аттестацию после 11 классов тоже можно пройти в три этапа. Выпускники прошлых лет сдают ЕГЭ в досрочный период и в резервные дни, то есть либо с 20 марта по 10 апреля, либо с 3 по 20 сентября.

Выпускники этого года приступят к государственному тестированию с 27 мая. Первыми предметами по экзаменовке будут география и литература. Осенью школьники смогут пересдать ЕГЭ в случае, если набрали низкие баллы.