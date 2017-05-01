Выпускники школ Кыштыма приступили к сдаче единого госэкзамена

Автор: КР от Вчера, 10:59 Категория: Образование

Вчера в нашем городе, как и по всей стране, прошёл первый экзамен по ЕГЭ. Два кыштымских одиннадцатиклассника прошли тестирование по географии, ещё шестеро – по информатике. Площадкой для проведения экзаменов стала первая школа. Туда же приехали выпускники из Каслей, Карабаша, Верхнего Уфалея, Тюбука и Нязепетровска.

Экзаменующиеся решали задачи под прицелом видеокамер – трансляция в онлайн режиме была доступна проверяющим не только в нашем регионе, но и в Москве. Как и везде, перед началом испытаний всех проверили металлодетектором.

Как сказала сайту «КР» заместитель начальника управления по делам образования Валентина Николаева, за полчаса до начала экзаменов преподаватели получали специальный диск с контрольно-информационными материалами и ключ доступа к нему, а затем в аудитории при детях распечатывали бланки с заданиями.

Впервые в этом году готовые работы не увезли в Челябинск, как это делалось раньше, а при выпускниках сканировали их, чтобы исключить возможность подлога.

Как и прежде, среди кыштымских учеников самым популярным предметом по выбору стало обществознание. Его сдадут 60 процентов наших выпускников. Четверть одиннадцатиклассников выбрали физику, почти столько же – историю. Тестирование по биологии пройдёт 21 человек. Количество тех, кто проверит свои знания по химии, осталось на прежнем уровне – 12 человек.

Больше чем в два раза увеличилось число желающих сдать английский язык. В этом году их будет шестеро, и все выбрали экзамен с устной частью. Восемь человек пройдут тест по литературе, двое – по немецкому языку. Всего в Кыштыме сдадут выпускные экзамены 115 одиннадцатиклассников.