Выпускники школ Кыштыма приступили к сдаче единого госэкзамена
Автор: КР от Вчера, 10:59 Категория: Образование
Вчера в нашем городе, как и по всей стране, прошёл первый экзамен по ЕГЭ. Два кыштымских одиннадцатиклассника прошли тестирование по географии, ещё шестеро – по информатике. Площадкой для проведения экзаменов стала первая школа. Туда же приехали выпускники из Каслей, Карабаша, Верхнего Уфалея, Тюбука и Нязепетровска.
Экзаменующиеся решали задачи под прицелом видеокамер – трансляция в онлайн режиме была доступна проверяющим не только в нашем регионе, но и в Москве. Как и везде, перед началом испытаний всех проверили металлодетектором.
Как сказала сайту «КР» заместитель начальника управления по делам образования Валентина Николаева, за полчаса до начала экзаменов преподаватели получали специальный диск с контрольно-информационными материалами и ключ доступа к нему, а затем в аудитории при детях распечатывали бланки с заданиями.
Впервые в этом году готовые работы не увезли в Челябинск, как это делалось раньше, а при выпускниках сканировали их, чтобы исключить возможность подлога.
Как и прежде, среди кыштымских учеников самым популярным предметом по выбору стало обществознание. Его сдадут 60 процентов наших выпускников. Четверть одиннадцатиклассников выбрали физику, почти столько же – историю. Тестирование по биологии пройдёт 21 человек. Количество тех, кто проверит свои знания по химии, осталось на прежнем уровне – 12 человек.
Больше чем в два раза увеличилось число желающих сдать английский язык. В этом году их будет шестеро, и все выбрали экзамен с устной частью. Восемь человек пройдут тест по литературе, двое – по немецкому языку. Всего в Кыштыме сдадут выпускные экзамены 115 одиннадцатиклассников.
Комментарии
Молодой челябинский хирург предпочла не возвращать родному Кыштыму деньги за своё образование (slesar)
Вы думаете человек изначально не хотел возвращаться? Просто наверное есть с чем сравнивать. >>>
В Кыштыме в массовом порядке начали штрафовать водителей, которые паркуют свои автомобили на тротуарах (Антошка)
Ага, особенно когда каменистая почва без травы. А на плане 30 летней давности там газон.На фотке к статье - автомобилистам, судя по знаком, как раз надо парковаться с заездом на тротуар. >>>
Молодой челябинский хирург предпочла не возвращать родному Кыштыму деньги за своё образование (ДИАНА ДЕМИДОВА)
Режиссёров судить нельзя,потому что они режиссёры (Сенцов,Серебренников,терроризм,растрата государственных денег) Врачей судить нельзя,потому что... ... О правовом государстве остаётся только мечтать >>>
Молодой челябинский хирург предпочла не возвращать родному Кыштыму деньги за своё образование (Фигище)
Фигассе, деньжыщи...Где ж она 16 тыщь возьмёт-то? >>>
Молодой челябинский хирург предпочла не возвращать родному Кыштыму деньги за своё образование (Кирилл Мазур)
может она врач хороший , но как человек- ...авно ! деньки взыскать с чиновника администрации , который допустил просрочку исковой давности >>>
Все комментарии