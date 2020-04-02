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Сроки вступительных экзаменов в вузы перенесли из-за пандемии коронавируса

Сегодня, 10:46 Категория: Образование
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Министерство образования и науки приняло решение о переносе сроков вступительных экзаменов в высшие учебные заведения. Из-за того, что ранее сдвинулись сроки сдачи ЕГЭ, вступительные испытания также начнутся позднее на две-четыре недели.

 

В этом году последний день подачи документов абитуриентами на бюджетные места в вузы – 10 августа.

 

Как уже сообщалось на сайте «КР», министерство просвещения России перенесло основной срок сдачи ЕГЭ из-за пандемии коронавируса. Экзамены у старшеклассников начнутся с 8 июня.

 

В Кыштымском округе единый государственный экзамен будут сдавать 188 выпускников школ.

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Теги: Россия ЕГЭ вуз

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