В Кыштыме выпускной бал перенесли на более поздний срок из-за сдвигов в сдаче ЕГЭ

Автор: КР от Сегодня, 12:12 Категория: Образование

Сегодня 115 кыштымских одиннадцатиклассников сдают единый государственный экзамен по русскому языку. Это обязательный экзамен, и от него зависит итоговая оценка в аттестате. Однако результаты по русскому языку станут известны только после 24 июня. В связи с этим есть вероятность, что выпускники некоторых школ Челябинской области могут остаться на выпускных балах без аттестатов. Документы попросту не успеют подготовить к торжествам, и их придётся получать в школах позднее, что называется, в рабочем порядке.

В Кыштыме ещё в мае в управлении по делам образования решили подстраховаться. Общегородской выпускной бал, изначально запланированный на 24 июня, перенесли на 28 июня.

– Очень надеемся, что к этому времени результаты ЕГЭ по русскому языку уже будут известны, и мы успеем отпечатать аттестаты, – сказала сайту «КР» директор средней школы № 2 Татьяна Воронкова. – На сегодня тревогу вызывает ситуация с девятиклассниками. Самый популярный среди них предмет по выбору – обществознание – сдаётся 23 июня. А выпускной в девятых классах состоится 29-го. По всей видимости, аттестаты им придётся получать уже после выпускного бала.