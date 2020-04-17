В Кыштыме продолжится дистанционное обучение, а детсады пока будут работать только в режиме дежурных групп

Сегодня, 13:16 Категория: Образование

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Со следующей недели образовательный процесс будет вестись без изменений. Школьники по-прежнему будут учиться дистанционно, а для дошколят открыты дежурные группы в детских садах.

Как сказала сайту «КР» начальник управления по делам образования администрации Кыштымского городского округа Светлана Попинако, сегодня на онлайн-совещании министр образования Челябинской области заявил о возможности возобновления образовательного процесса в обычном режиме после майских праздников. Однако окончательное решение будет принято в зависимости от эпидемиологической обстановки в стране и, в частности, в регионе.