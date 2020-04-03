Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

В Кыштыме с понедельника все школы и колледжи перейдут на дистанционное обучение

Сегодня, 13:26 Категория: Образование
2 118
0

С понедельника, 6 апреля, возобновится учебный процесс во всех школах и колледжах. Однако вестись он будет в дистанционной форме.

 

Как пояснила сайту «КР» начальник управления по делам образования администрации Кыштымского городского округа Светлана Попинако, на сегодняшний день во всех кыштымских школах уже разработаны положения о дистанционном обучении детей. Исходя их технических возможностей как педагогов, так и самих учеников, будут использованы различные методы работы.

 

Как и прежде, домашние задания будут выкладываться в электронных журналах. Кроме того, педагоги подскажут свои ученикам, как лучше всего пройти новую тему. Это может быть либо помощь родителей, либо консультация с учителем, либо онлайн-уроки на образовательных платформах, таких как «Электронная школа» и «Учи.ру».

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым школы обучение

Похожие публикации:

В Кыштыме школьников могут временно перевести на дистанционное обучение

Кыштымские школы ждут родителей будущих первоклассников

В школах вводятся уроки медиабезопасности

Школьники сядут за парты даже в каникулы

Учебный год может удлиниться

Комментарии:

Добавить