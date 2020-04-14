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В детсадах Кыштыма становится всё больше дежурных групп

Сегодня, 11:17 Категория: Образование
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Со вчерашнего дня две дополнительные дежурные группы открылись в детских садах № 2 и  28. А сегодня дежурная группа начала работать и в начальной школе – детском саду № 14.


Возрастающий спрос на дежурные группы в детских садах объясняется тем, что с каждым днём всё больше и больше предприятий и организаций возобновляют свою работу.

 

Для устройства детей в данные группы родители могут обратиться к руководителю детского сада или на горячую линию управления по делам образования администрации Кыштымского городского округа. Звонки принимаются в будние дни с 8 до 17 часов по телефонам – 4-01-29 и 8-950-74-23-677.


В настоящее время детские сады посещают 118 детей. Работает 21 группа, по пять-шесть дошкольников в каждой.

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Теги: Кыштым детские сады дежурные группы

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