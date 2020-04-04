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В Кыштыме с понедельника будут открыты дополнительные дежурные группы в детских садах

Сегодня, 10:46 Категория: Образование
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С понедельника, шестого апреля, дежурные группы будут открыты в шести кыштымских детских садах – №24, 5, 8, 18, 20 и 27.

 

Для изучения потребности в организации таких групп в понедельник заведующие детских садов будут принимать заявления от родителей, имеющих справку от работодателя о привлечении их к работе в нерабочие дни.

При изменении жизненных обстоятельств, связанных с необходимостью предоставления ребёнку места в детском саду, законные представители могут обратиться и на «горячую» линию управления по делам образования. Звонки принимаются по будням с 8 до 17 часов по телефонам 4-01-29 и 8-950-74-23-677.

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Теги: Кыштым детский сад дежурные группы

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