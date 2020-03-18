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В Кыштыме школьников могут временно перевести на дистанционное обучение

Сегодня, 12:38 Категория: Образование
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В связи с мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и защиты здоровья детей министерство просвещения Российской Федерации направило во все регионы страны рекомендации Роспотребнадзора по усилению санитарно-эпидемиологического контроля в детских садах, школах, организациях среднего профессионального образования и дополнительного образования детей. Кроме того, рекомендовано при необходимости переводить детей на дистанционную форму обучения.

 

– Защита здоровья учащихся и всех работников системы образования – первостепенная задача. У нас есть все возможности для того, чтобы ребята продолжали получать знания. Это временные меры, крайне важные для защиты здоровья населения, – прокомментировал ситуацию министр просвещения Сергей Кравцов.

 

Как сообщили сайту «КР» в управлении по делам образования администрации Кыштымского городского округа, с 21 по 29 марта все кыштымские школьники будут находиться на плановых весенних каникулах. Учебный процесс возобновится с понедельника, 30 марта. До этого времени будет определена форма дальнейшего обучения.

 

Пока предполагается, что родителям учеников дадут право выбора – свободное посещение уроков, дистанционное обучение или посещение школы в обычном режиме.

 

Вся разъяснительная информация будет доведена до учеников и их родителей дополнительно.

 

 

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Теги: Кыштым Россия школы коронавирус профилактика дистанционное обучение

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