В Кыштыме открылись дополнительные дежурные группы в детсадах
Сегодня, 12:46 Категория: Образование
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Дежурные группы начали работать с сегодняшнего дня на базе детских садов № 20 и 23. Чтобы устроить детей, родителям необходимо обратиться к руководителям этих дошкольных учреждений или по телефону горячей линии управления по делам образования: 8 (351-51) 4-01-29 и 8-950-74-23-677. Звонки принимают с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов.
Напомним, с понедельника дежурные группы работают в детских садах № 5, 8, 18, 20, 24 и 27.
Открытие новых дежурных групп напрямую связано с тем, что все крупные предприятия Кыштымского городского округа получили право продолжить работу.