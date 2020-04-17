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Студенты будут сдавать летнюю сессию дистанционно

Сегодня, 09:30 Категория: Образование
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Большая часть вузов в Российской Федерации будут принимать летнюю сессию в дистанционном формате. Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции онлайн-экзамены будут безопаснее. Об этом сообщают средства массовой информации, ссылаясь на министра науки и высшего образования Российской Федерации Валерия Фалькова.

 

— По промежуточной аттестации сложностей в основном нет, потому что в летнюю сессию большинство вузов приняли решение о том, что она будет проходить онлайн, — сообщил Валерий Фальков.

 

Министерство образования ранее подчеркнуло, что принять решение о форме проведения экзаменов придется каждому учебному заведению самостоятельно.

 

Источник:https://1obl.tv/

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Теги: Кыштым Высшее образование Дистанционное обучение

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