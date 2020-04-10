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В Кыштыме для девятиклассников могут отменить сдачу экзаменов по выбору

Сегодня, 12:20 Категория: Образование
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Временно исполняющий обязанности руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев в прямом эфире портала «Будущее России. Национальные проекты» сообщил, что возможно в этом году девятиклассники не будут сдавать предметы по выбору на основном государственном экзамене.


Соответствующую рекомендацию вчера направили во все регионы России. Таким образом, ученикам 9-х классов могут позволить сдавать только два обязательных предмета – математику и русский язык.


По словам Анзора Музаева, эпидемиологическая ситуация во всех регионах разная. Поэтому рекомендации составлены гибко, сейчас готовится соответствующий приказ, который нужно будет зарегистрировать в министерстве юстиции.


Сроки проведения экзаменов в разных областях страны будут согласованы при участии региональных штабов по коронавирусной инфекции.


В Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки открыта горячая линия по вопросам нарушения проведения государственных экзаменов: 8-800-333-08-31.

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Теги: Кыштым Рособрнадзор ОГЭ ЕГЭ

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