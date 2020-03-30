В Кыштыме перенесут даты сдачи школьных экзаменов

Вчера, 10:31 Категория: Образование

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Такое решение в прошедшую пятницу озвучили в министерстве просвещения Российской Федерации. Таким образом, проведение единого государственного экзамена начнётся с 8 июня, а основного государственного экзамена для учащихся девятых классов с 9 июня.



Как сказали сайту «КР» в управлении по делам образования Кыштымского городского округа, данная информация верна. Сейчас ожидаются документы из регионального министерства науки и образования Челябинской области с более подробными разъяснениями по сдаче школьных экзаменов в 2020 году.



Напомним, что ранее начало основного этапа ЕГЭ было назначено на 25 мая, а ОГЭ – на 22 мая. Перенос сдачи школьных экзаменов в России связан со сложившейся ситуацией по распространению коронавирусной инфекции.