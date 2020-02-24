В 13:00 состоится прямой эфир с министром образования Челябинской области Александром Кузнецовым

Сегодня, 11:43 Категория: Образование

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Министр образования Челябинской области Александр Кузнецов ответит на вопросы, которые волнуют сейчас всех школьников и их родителей.

– Как не сойти с ума, объясняя ребенку новую тему из школьной программы?

– Что делать, если дома нет компьютера или Интернета?

– В каком формате пройдут ОГЭ и ЕГЭ?

Эти и многие другие вопросы прокомментируют представители министерства образования.

Присоединяйтесь к онлайн-трансляции сегодня, 10 апреля, в 13:00 на сайте 1obl.tv по ссылке https://1obl.tv/live/press-konferentsii/chas-s-regionalnym-ministrom-aleksandr-kuznetsov-otvecha-10-04-20et-n/