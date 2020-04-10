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Жители Кыштыма услышат в рамках театрального проекта сказки Антония Погорельского и Джоэля Чандлера Харриса

Сегодня, 08:01 Категория: Культура
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В ежедневном режиме студия телеканала ОТВ вместе с известными челябинскими актерами работает для своих маленьких зрителей.

 

Сегодня, 10 апреля, в 10:00 часов в рамках онлайн-трансляции прозвучат сказки Антония Погорельского и Джоэля Чандлера Харриса.

 

Прочитают увлекательные истории для детей актрисы Молодёжного театра Екатерина Филимонова и Александра Одегова.

 

Присоединяйтесь к просмотру по ссылке: https://1obl.tv/live/online-teatr-/chelyabinskie-aktyery-detyam-skazki-antoniya-pogorelskogo-i-/

 

Напомним, в рамках «Online-театра» реализуется проект «Челябинские актёры – детям». По будням в студии ОТВ, с 10:00 до 12:00 артисты читают любимые сказки и рассказы для детей и взрослых.

 

Подробную афишу вы найдёте на сайте 1obl.tv или по ссылке: https://1obl.tv/live/

 

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Теги: Кыштым Медиахолдинг ОТВ Онлайн-театр

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