Сегодня для маленьких жителей Кыштыма и их родителей челябинские актёры прочитают рассказы А. Гайдара и В. Драгунского

Сегодня, 08:00 Категория: Культура

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В ежедневном режиме студия телеканала ОТВ вместе с известными челябинскими актёрами работает для своих маленьких зрителей.

Сегодня, 8 апреля, в 10:00 в режиме онлайн прозвучат произведение Льва Рубинштейна «В садах лицея», рассказ Аркадия Гайдара «Чук и Гек» и «Денискины рассказы» Виктора Драгунского.

Присоединяйтесь к просмотру по ссылке https://1obl.tv/live/online-teatr-/chelyabinskie-aktyery-detyam-proizvedeniya-lva-rubinshteyn-08-04-20a-/

Увлекательные детские истории читают актёр Камерного театра Виктор Нагдасев, актёры Молодёжного театра Вячеслав Косарев и Алексей Согрин, заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов.

Напомним, в рамках «Online-театра» реализуется проект «Челябинские актёры – детям». По будням в студии ОТВ, с 10:00 до 12:00 артисты читают любимые сказки и рассказы для детей и взрослых.

Подробную афишу вы найдёте на сайте 1obl.tv или по ссылке: https://1obl.tv/live/