Сегодня в рамках театрального проекта жители Кыштыма услышат сказки Гофмана, Чуковского, рассказы Чехова и Драгунского

Сегодня, 08:00 Категория: Культура

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В ежедневном режиме студия телеканала ОТВ вместе с известными челябинскими актёрами работает для своих маленьких зрителей.

Сегодня, 9 апреля, в 10:00 в рамках онлайн-трансляции прозвучат сказки Гофмана и Чуковского, а также рассказы Чехова и Драгунского.

Присоединяйтесь к просмотру по ссылке https://1obl.tv/live/online-teatr-/chelyabinskie-aktyery-detyam-skazki-vladimira-suteeva-i-korn/

Увлекательные детские истории читают актёры Молодёжного театра Лилия Замятина, Денис Саратников, заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов и настоятель храма отец Игорь Шестаков.

Напомним, в рамках «Online-театра» реализуется проект «Челябинские актёры – детям». По будням в студии ОТВ, с 10:00 до 12:00 артисты читают любимые сказки и рассказы для детей и взрослых.

Подробную афишу вы найдёте на сайте 1obl.tv или по ссылке: https://1obl.tv/live/