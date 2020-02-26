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В Кыштыме младшим школьникам начали выдавать бесплатное молоко

Сегодня, 13:06 Категория: Образование
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Вчера во всех кыштымских школах возобновились занятия после карантина. И сразу же учеников начальных классов ждало приятное нововведение. Все дети с первого по четвёртый класс, чьи родители дали письменные согласия, начали получать по стакану полезного ультрапастеризованного молока.

 

Как сказала сайту «КР» начальник Управления по делам образования администрации Кыштымского городского округа Светлана Попинако, молоко выдаётся младшим школьникам в отдельное от горячих обедов время, в основном это после четвёртого урока. Таким образом, после еды проходит несколько часов, и ребята успевают уже немного проголодаться, поэтому хорошо пьют молоко. К слову, его детям дают не холодным.

 

В Кыштыме согласия на молоко дали родители 1977 учеников.  

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Теги: Кыштым молоко школы

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