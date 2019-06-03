В Кыштыме молоко дешевле, чем в больших городах

Автор: КР от Сегодня, 14:09 Категория: Общество

Это стало известно после мониторинга цен специалистами Челябинскстата в четырёх городах Южного Урала.

Стоимость молока проверяласьь в Челябинске, Магнитогорске, Миассе и Кыштыме. Срез цен на молоко питьевое цельное пастеризованное с содержанием жирности от 2,5 до 3,2 процента жирности в мае.

Самое дешёвое оказалось в Кыштыме – 47 рублей 97 копеек за литр. Самое дорогое – в Челябинске, 53 рубля одна копейка. В Магнитогорске молоко продают за 52 рубля 27 копеек, в Миассе – за 48 рублей 60 копеек.