В школах Кыштыма ученикам младших классов начнут давать бесплатное молоко

Сегодня, 14:13 Категория: Общество

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Фото из открытых источников.

В Кыштыме уже в этом месяце ученики с первого по четвёртый классы, чьи родители дали письменное согласие, начнут получать в школьных столовых бесплатное молоко.

Как сказала сайту «КР» начальник управления по делам образования Светлана Попинако, молоко будет выдаваться в индивидуальной упаковке с трубочкой, и ребёнок должен будет сразу его выпить, чтобы не нарушать условия хранения.

По данным министерства образования и науки Челябинской области, школьное молоко должно быть жирностью 3,2 процента, ультрапастеризованное, что позволит сохранить в нём кальций и все его полезные свойства.

Договора на поставку такого молока каждая школа заключает самостоятельно. В Кыштыме бесплатное молоко будут получать 1977 школьников.

Проект «Школьное молоко» – пилотный. Он станет первым этапом в программе по обеспечению детей бесплатным горячим питанием.

Напомним, по распоряжению Алексея Текслера на Южном Урале программа стартует с опережением – с сентября этого года. Как уточнили в региональном минобрнауки, мониторинг школ показал, что многие из них готовы накормить учеников горячими завтраками или обедами.