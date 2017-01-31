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В Кыштыме школьникам продлили внеплановые каникулы до предстоящего понедельника

Автор: КР от Вчера, 11:06 Категория: Общество

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Решение о продлении карантина было принято сегодня на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии.

Как прокомментировала это решение сайту «КР» начальник управления по делам образования Светлана Попинако, своевременное введение карантина в школах и учреждениях дополнительного образования позволило снизить заболеваемость ОРВИ и гриппом среди детей школьного возраста. Однако расслабляться ещё рано, поскольку среди взрослых и детей дошкольного возраста ситуация по-прежнему остаётся напряжённой.

                       

– С завтрашнего дня на карантин закрывается детский сад № 20, – сказала Светлана Павловна. – Уровень заболеваемости в этом учреждении превысил 30 процентов. При необходимости, родители могут оформить листы нетрудоспособности. С теми, у кого нет возможности пойти на больничный и кому не с кем оставить детей, мы будем решать вопросы в индивидуальном порядке.

 

В школах Кыштымского городского округа уроки возобновятся в понедельник, 6 февраля. Со следующей недели занятия начнутся и в учреждениях дополнительного образования.

 

Напомним, карантин в кыштымских школах был введён с 25 января.

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