В Кыштыме, по данным госстатистики, можно купить самое дешёвое на Южном Урале молоко

Автор: КР от Вчера, 14:27 Категория: Экономика и бизнес

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области опубликовал результаты мониторинга цен на питьевое пастеризованное молоко 2,5 и 3,2-процентной жирности в четырёх городах региона.

В январе самое дешёвое молоко можно было купить в Магнитогорске, где оно стоило 47 рублей 75 копеек. Жителю Кыштыма этот продукт обходился на пять копеек дороже. Далее следовал Миасс и завершал список Челябинск, где цена за литр начиналась от 48 рублей 49 копеек.

В феврале соотношение немного изменилось. В целом по области стоимость молока выросла на 20 копеек, и только в Кыштыме она сохранилась на прежнем уровне – 47 рублей 80 копеек при средней по региону 48 рублей 45 копеек.

Таким образом, Кыштым стал городом с самой низкой ценой на молоко на Южном Урале. В Магнитогорске литр дороже на 46 копеек, в Миассе – на 52 копейки, в Челябинске – на 85 копеек.