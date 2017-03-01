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В Кыштыме, по данным госстатистики, можно купить самое дешёвое на Южном Урале молоко

Автор: КР от Вчера, 14:27 Категория: Экономика и бизнес

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Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области опубликовал результаты мониторинга цен на питьевое пастеризованное молоко 2,5  и 3,2-процентной жирности в четырёх городах региона.

 

В январе самое дешёвое молоко можно было купить в Магнитогорске, где оно стоило 47 рублей 75 копеек. Жителю Кыштыма этот  продукт обходился на пять копеек дороже. Далее следовал Миасс и завершал список Челябинск, где цена за литр начиналась от  48 рублей 49 копеек.

 

В феврале соотношение немного изменилось. В целом по области стоимость молока выросла на 20 копеек, и только в  Кыштыме она  сохранилась на прежнем уровне –  47 рублей 80 копеек  при средней по региону 48 рублей 45 копеек.

 

Таким образом, Кыштым стал городом с самой низкой  ценой на молоко на Южном Урале.  В Магнитогорске литр  дороже на 46 копеек,  в Миассе – на 52 копейки, в Челябинске – на 85 копеек.

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