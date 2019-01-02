В Кыштыме День студента отпразднуют в новом формате

Автор: КР от Сегодня, 16:36 Категория: Образование

В праздничный день 25 января пройдёт турнир по настольным играм. Его инициаторами стали волонтёрский центр и студенческий совет кыштымского филиала Южно-Уральского государственного колледжа.

Свою лепту в городской студенческий праздник внесли и члены местного отделения областной общественной организации Всероссийского общества инвалидов. Они предоставили для турнира несколько игр.

– Такое будет впервые, – сказала сайту «КР» заместитель руководителя по воспитательной работе Валентина Щеглова. – Участниками станут студенты. Они соберутся в 13 часов в актовом зале колледжа, разделятся на команды и сразятся в настольный хоккей, дженгу, шашки, скоростное собирание пазлов, джакколо и шаффолборд.

Победители и призёры получат медали, грамоты и сладкие подарки.