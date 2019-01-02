В Кыштыме День студента отпразднуют в новом формате Автор: КР от Сегодня, 16:36 Категория: Образование 0 В праздничный день 25 января пройдёт турнир по настольным играм. Его инициаторами стали волонтёрский центр и студенческий совет кыштымского филиала Южно-Уральского государственного колледжа. Свою лепту в городской студенческий праздник внесли и члены местного отделения областной общественной организации Всероссийского общества инвалидов. Они предоставили для турнира несколько игр. – Такое будет впервые, – сказала сайту «КР» заместитель руководителя по воспитательной работе Валентина Щеглова. – Участниками станут студенты. Они соберутся в 13 часов в актовом зале колледжа, разделятся на команды и сразятся в настольный хоккей, дженгу, шашки, скоростное собирание пазлов, джакколо и шаффолборд. Победители и призёры получат медали, грамоты и сладкие подарки. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить