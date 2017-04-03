Завтра в Кыштыме состоится День призывника

Автор: КР от Вчера, 15:17 Категория: Общество

Праздник пройдёт в актовом зале местного филиала Южно-Уральского государственного колледжа. Как сообщил сайту «КР» военком Евгений Красношлык, этой весной в армию отправятся 43 кыштымца. На завтрашнем празднике новобранцам вручат повестки, памятки по прохождению воинской службы и подарки.

Весенняя призывная кампания, которая началась две недели назад, сейчас в самом разгаре. Она продлится до конца мая. Но первые призывники отправятся на службу уже через две недели. Возможно, кто-то из них попадёт в научные роты – набор в них стал особенностью нынешнего призыва. Большинство кыштымских парней, скорее всего, отправится в Центральны военный округ, где они будут служить в сухопутных войсках.

День призывника начнётся в 17:30. Это мероприятие могут посетить и те, кому предстоит служба в армии в следующем году. Приглашаются и родители.