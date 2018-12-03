В Кыштыме в День волонтёра появятся серебряные добровольцы Автор: КР от Сегодня, 09:57 Категория: Общество 0 Завтра в 15 часов в актовом зале кыштымского филиала Южно-Уральского государственного колледжа пройдёт День волонтёра. На него пригалшены школьники и студенты, местных филиалов Миасского медицинского колледжа и ЮУГК. Добровольцы поделятся опытом своей работы. Наиболее проявивших себя в этом году наградят благодарственными письмами главы Кыштымского городского округа Людмилы Шеболаевой. Отметят и руководителей волонтёрских центров. Памятные сувениры вручат добровольцам, из числа выпускников учебных заведений Кыштыма, но продолжающих эту миссию на благо общества. Новым членам добровольческого движения вручат волонтёрские книжки. – В этот же день, но уже вечером, в центральной библиотеке мы соберём старшее поколение людей, которым уже за 55 лет, – сказала сайту «КР» начальник управления по работе с общественными организациями и молодёжью Марина Трегубова. – Пять человек, которых мы пригласили, станут первыми активистами движения «Серебряные волонтёры». Это те, кто уже находится на пенсии, но готовы помогать другим. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить