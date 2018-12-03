В Кыштыме в День волонтёра появятся серебряные добровольцы

Автор: КР от Сегодня, 09:57 Категория: Общество

Завтра в 15 часов в актовом зале кыштымского филиала Южно-Уральского государственного колледжа пройдёт День волонтёра. На него пригалшены школьники и студенты, местных филиалов Миасского медицинского колледжа и ЮУГК.

Добровольцы поделятся опытом своей работы. Наиболее проявивших себя в этом году наградят благодарственными письмами главы Кыштымского городского округа Людмилы Шеболаевой. Отметят и руководителей волонтёрских центров.

Памятные сувениры вручат добровольцам, из числа выпускников учебных заведений Кыштыма, но продолжающих эту миссию на благо общества. Новым членам добровольческого движения вручат волонтёрские книжки.

– В этот же день, но уже вечером, в центральной библиотеке мы соберём старшее поколение людей, которым уже за 55 лет, – сказала сайту «КР» начальник управления по работе с общественными организациями и молодёжью Марина Трегубова. – Пять человек, которых мы пригласили, станут первыми активистами движения «Серебряные волонтёры». Это те, кто уже находится на пенсии, но готовы помогать другим.