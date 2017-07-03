Кыштым представлен на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2017
Автор: КР от Сегодня, 00:54 Категория: Экономика и бизнес
Интерактивный стенд Русской медной компании «Медный дом РМК», на котором представлена бизнес-концепция "Умная медь", пользуется большой популярностью среди гостей международной промышленной выставки «Иннопром-2017». В первый же день его посетили президент России Владимир Путин, губернатор Челябинской области Борис Дубровский, известный журналист Марианна Максимовская.
Медный дом предоставляет возможность детально познакомиться как с производственной и социальной политикой компании в целом, так и в отдельности с каждым предприятием, входящим в группу РМК, в том числе и с Кыштымским медеэлектролитным заводом. Знакомство происходит с помощью современных технологий, делающих рассказ увлекательным и лаконичным. Голографическое шоу, виртуальный полёт над территорией предприятий, медь, плавящаяся под ногами посетителей, – вот неполный список эффектов, формирующих объективное и вместе с тем эмоционально насыщенное впечатление о деятельности РМК.
- Я уже шестой год приезжаю на «Иннопром» - и ни разу Русская медная компания не повторилась. Стенд РМК постоянно обновляется и удивляет, - говорит главный технолог Кыштымского медеэлектролитного завода Антон Шабалин. – Сама же выставка год от года становится всё более деловой, ориентированной на бизнес-сообщество, а не на рядового потребителя.
В отличие от Антона Шабалина главный механик КМЭЗ Михаил Чуличков впервые побывал на «Иннопроме». По его словам, здесь представлено достаточно много интересных технологий и оборудования, которое может оказаться полезным для завода. Не исключено, что проспекты и визитные карточки потенциальных партнёров пригодятся уже в ближайшем будущем.
Посетила стенд РМК и глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева.
- Всё продумано до мелочей, всё выдержано в едином стиле. Это не просто экспозиция, это настоящий просветительский комплекс, - так отозвалась об увиденном Людмила Шеболаева. В прошлом году РМК, КМЭЗ и администрация округа заключили договор о социальном партнёрстве. Неудивительно, что главу в первую очередь интересует социальная политика компании, перспективы дальнейшего взаимодействия.
Людмила Шеболаева, генеральный директор Кыштымского медеэлектролитного завода Андрей Кудрявцев, сотрудники предприятия стали участниками торжественной церемонии, посвящённой началу разработки Томинского месторождения медно-порфировых руд. Она состоялась в «Медном доме РМК» 11 июля. Команда приступить к работе, прозвучавшая из уст министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова и председателя Совета директоров Русской медной компании Игоря Алтушкина, транслировалась на горно-обогатительный комбинат при помощи телемоста.
«Иннопром» будет работать ещё два дня. В четверг специалисты КМЭЗ вновь планируют посетить выставку. После её закрытия уникальный интерактивный стенд будет демонтирован и отправится на хранение в Кыштым.
Комментарии
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Не понял смысла названия статьи, причём тут монтаж водораспределительного устройства и прогресс. >>>
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это не проблема ! >>>
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"низкий уровень безработицы" ! если бы за вранье расстреливали , чинуш бы поубавилось ! >>>
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Нет уже давно бесплатной медицины, она Страховая! Каждый платит часть своей получки в частный фомс. Только упыри из представителей народной власти не торопятся перевести частные мед центры под полисы >>>
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