В Сочи губернатор Челябинской области и президент РМК подписали соглашение о развитии Карабаша

Автор: КР от Сегодня, 14:27 Категория: Экономика и бизнес

Церемония его подписания состоялась на площадке Российского инвестиционного форума «Сочи-2017». Свои подписи на документе поставили губернатор Борис Дубровский, президент Русской медной компании Всеволод Левин и глава Карабашского городского округа Олег Буданов. Данная инициатива может стать одним из самых масштабных и успешных примеров государственно-частного сотрудничества в социальной сфере.

– Документ определяет векторы и параметры нашего сотрудничества по развитию Карабашского городского округа и представляет собой новый формат в отношениях региона, муниципалитета и компании, которая является нашим стратегическим инвестором и важным социальным партнёром, – уточнил губернатор Борис Дубровский.

Русская медная компания с 2004 года является собственником градообразующего предприятия Карабашского округа – «Карабашмедь». За прошедшее время РМК уже инвестировала более 18 миллиардов рублей в модернизацию производства и повышение его экологической безопасности.

Совместно с руководством региона и муниципалитетом РМК разработала программу развития Карабашского округа до 2021 года. В течение пяти лет в Карабаше будет возведён новый малоэтажный жилой микрорайон «Золотая горка», произведены капитальные работы по строительству и ремонту дорог, систем водоснабжения и канализации, газопровода и других сетей. Также планируется провести реконструкцию социально значимых объектов, в том числе санатория-профилактория «Синегорье», и построить новые – спортивный комплекс «Металлург», торгово-развлекательный центр, новый детский сад на 240 мест и другие объекты.

Российский инвестиционный форум проходил в Сочи 27-28 февраля с участием председателя правительства РФ Дмитрия Медведева. Форум является традиционной площадкой для презентации инвестиционного и экономического потенциала России.