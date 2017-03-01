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В Челябинской области формируется делегация для поездки в Индию

Автор: КР от Сегодня, 17:09 Категория: Политика

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С 18 по 23 апреля делегация Челябинской области во главе с губернатором Борисом Дубровским посетит с деловым визитом Индию. Некоторые предприятия Южного Урала примут участие в международной выставке сталелитейной промышленности в городе Мумбаи. Кроме того, делегация представит принимающей стороне презентацию экономического и инвестиционного потенциала Челябинской области.

 

У руководителей предприятий ещё есть время, чтобы подать заявку в Южно-Уральскую торгово-промышленную палату на участие в поездке.

 

Напомним, в прошлом году глава региона Борис Дубровский и министр промышленности и торговли Индии Нирмала Ситхараман договорились о взаимном увеличении товарооборота, а также об участии делегации с Южного Урала в машиностроительной выставке.

 

Переговоры состоялись в ходе международной промышленной выставки «ИННОПРОМ», где предприятия Южного Урала впервые были представлены единой экспозицией.

 

– Мы представили потенциал Челябинской области, обсудили дальнейшее развитие отношений. Госпожа Ситхараман пригласила нас принять участие в индийской машиностроительной выставке в следующем году. Нам это интересно, таким образом, мы встраиваемся и в федеральную повестку. Рынок Индии огромный, интересный. Наша задача – поиск практических решений для достижения стратегических целей. На постоянной основе занимаемся этим с Китаем, Европой, – заявил тогда губернатор.

 

Но, как сказал сегодня сайту «КР» заместитель главы Кыштымского городского округа по экономике и инвестициям, начальник управления стратегического развития и привлечения инвестиций Алексей Заикин, ни одно из промышленных предприятий нашего округа не планирует визит в Индию.

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