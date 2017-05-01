Кыштымские предприятия привлекают к разработке композитных материалов и аддитивных технологий
Автор: КР от Сегодня, 12:46 Категория: Экономика и бизнес
Сегодня губернатор Борис Дубровский провёл совещание по развитию отраслей производства композитных материалов и аддитивных технологий. Тема развития этой отрасли возникла в промышленной повестке региона недавно. На отдельных предприятиях Челябинской области это направление развивалось экспериментально. «Сегодня наша задача – понять, как встроиться в этот тренд, что мы должны сделать, чтобы эта отрасль начала расти», – уточнил Борис Дубровский.
С основным докладом выступила первый заместитель министра экономического развития региона Ирина Акбашева. По её словам, в Челябинской области существуют предпосылки, способные дать толчок развитию отрасли. На Южной Урале располагается, по меньшей мере, 10 месторождений базальтового сырья и 16 месторождений кварца, которые могут быть пригодными для производства композиционных материалов.
О своем опыте в производстве композиционных материалов и видении будущего отрасли поделились генеральный директор ОАО «Кыштымский горно-обогатительный комбинат» Вадим Кузьмин, генеральный директор ООО «НПК «РБ-Композит» Вячеслав Шестопалов.
О проблемах развития и перспективах аддитивных технологий рассказал руководитель ОАО «Региональный инжиниринговый центр» Пётр Москвин. Аддитивные технологии применяются в производстве потребительских товаров и электроники, автомобилестроении, медицине, включая стоматологию, авиастроении и космической отрасли, военной технике, строительстве. Главная проблема – отсутствие серийного выпуска аддитивных машин в нашей стране (3D-принтеров) и высокая стоимость расходных материалов (металлических порошков). Специалисты «РИЦ» разработали линейку аддитивных машин работающих по технологии послойного лазерного сплавления. Опытный образец такой машины был показан на выставке ИННОПРОМ-2016.
С учётом потребностей рынка и учитывая высокую коммерческую привлекательность производства аддитивных машин в РФ, РИЦ совместно с Кыштымским ГОКом, выступили с инициативой создания в Кыштыме завода по производству аддитивных машин, порошков и сопутствующего оборудования.
– По нашим расчётам целесообразно создавать завод с годовым объёмом производства не менее 700 – 800 машин, – уточнил Пётр Москвин. – Рентабельность такого производства составит 25 процентов.
Комментарии
Приехав в сад, жительница Кыштыма обнаружила, что в её сарае сосед оборудовал котельную (Кирилл Мазур)
виновные лица должны быть наказаны >>>
Судмедэксперту Кыштыма привезли кисть с шестью пальцами (Наблюдатель)
Ну вот, такая сенсация сорвалась >>>
В Кыштыме казаков стало на дюжину больше (Горожанин)
Вы здесь, в Кыштыме, национализм пытаетесь проповедовать Отвечу словами апостола Павла из "послания к Колоссянам (3:11)"нет ни Еллина, ни Иудея >>>
В Кыштыме казаков стало на дюжину больше (ЗасПанный казачок)
Опять болтология Или ссылки закончились Нет уж, раз начал бросаться инфой - делись и дальше Есть что-то про ДОБРОВОЛЬНОЕ вступление инородцев в казаки >>>
В Кыштыме казаков стало на дюжину больше (Горожанин)
Демагогия Во-первых, к теме разговора не относится Во-вторых, в казаки не вступали, а верстали В-третьих, где документы, что это было не добровольно Особенно с учетом того, что казачье сословие б >>>
Все комментарии