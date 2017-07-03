Челябинская область принимает участие в промышленной выставке Иннопром-2017
Автор: КР от Вчера, 15:49 Категория: Экономика и бизнес
Сегодня в Екатеринбурге открылась международная промышленная выставка Иннопром-2017. Челябинская область традиционно принимает в ней активное участие. Губернатор Борис Дубровский уже встретился с японскими коллегами и с послом Южно-Африканской Республики в России госпожой Номасонто Мария Сибанда-Туси. Приветствуя посла ЮАР, глава нашего региона отметил, что в настоящее время торговые отношения Челябинской области с Южно-Африканской Республикой на подъёме. Если в прошлом году товарооборот составлял 35 миллионов долларов, то только за первый квартал 2017 года он вырос в пять раз.
Иннопром является крупнейшей в России универсальной промышленной выставкой, в которой ежегодно участвуют более 500 российских и зарубежных компаний. Страной-партнёром нынешней выставки выступила Япония. В составе японской делегации в Екатеринбург съехалось более 500 человек. Тема выставки – «Умное производство: глобальный подход».
Экспозиция Челябинской области воплотила идею края, полного природных богатств. Среди основных компаний, которые представляют промышленный потенциал региона на стенде, – ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ООО «Группа «Магнезит», промышленная группа «КОНАР», НПО «Андроидная техника». Также в экспозиции примет участие проект «Территория бизнеса», проект центра прототипирования ГК «Элефант».
В Кыштымском городском округе восемь промышленных предприятий. Наиболее крупные из них – Кыштымское машиностроительное объединение, медеэлектролитный завод, радиозавод, Кыштымский и Тайгинский горно-обогатительные комбинаты, «Русский кварц».
Завтра на выставку Иннопром-2017 выезжает делегация Кыштымского медеэлектролитного завода во главе с генеральным директором Андреем Кудрявцевым.
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