Челябинская область принимает участие в промышленной выставке Иннопром-2017

Автор: КР от Вчера, 15:49 Категория: Экономика и бизнес

Сегодня в Екатеринбурге открылась международная промышленная выставка Иннопром-2017. Челябинская область традиционно принимает в ней активное участие. Губернатор Борис Дубровский уже встретился с японскими коллегами и с послом Южно-Африканской Республики в России госпожой Номасонто Мария Сибанда-Туси. Приветствуя посла ЮАР, глава нашего региона отметил, что в настоящее время торговые отношения Челябинской области с Южно-Африканской Республикой на подъёме. Если в прошлом году товарооборот составлял 35 миллионов долларов, то только за первый квартал 2017 года он вырос в пять раз.

Иннопром является крупнейшей в России универсальной промышленной выставкой, в которой ежегодно участвуют более 500 российских и зарубежных компаний. Страной-партнёром нынешней выставки выступила Япония. В составе японской делегации в Екатеринбург съехалось более 500 человек. Тема выставки – «Умное производство: глобальный подход».

Экспозиция Челябинской области воплотила идею края, полного природных богатств. Среди основных компаний, которые представляют промышленный потенциал региона на стенде, – ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ООО «Группа «Магнезит», промышленная группа «КОНАР», НПО «Андроидная техника». Также в экспозиции примет участие проект «Территория бизнеса», проект центра прототипирования ГК «Элефант».

В Кыштымском городском округе восемь промышленных предприятий. Наиболее крупные из них – Кыштымское машиностроительное объединение, медеэлектролитный завод, радиозавод, Кыштымский и Тайгинский горно-обогатительные комбинаты, «Русский кварц».

Завтра на выставку Иннопром-2017 выезжает делегация Кыштымского медеэлектролитного завода во главе с генеральным директором Андреем Кудрявцевым.