Губернатор Борис Дубровский обсудил развитие рыбоводческой отрасли в регионе

Автор: КР от Сегодня, 09:47 Категория: Экономика и бизнес

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский провёл выездное заседание рыбохозяйственного совета. На нём были рассмотрены итоги деятельности отрасли, реализация ключевых инвестпроектов. Глава региона также посетил предприятия, занимающиеся выращиванием ценных видов рыб, переработкой и поставкой рыбопродукции.

Открывая выездное заседание в Еткульском районе, Борис Дубровский отметил, что развитие отрасли перешло в плановый, рабочий режим.

– Для всех нас это принципиальный итог трёх лет работы. Сегодня мы рассмотрим, на какой стадии реализации находятся инвестпроекты, что необходимо сделать для их успешного завершения. Важно, что к практической реализации этих проектов подключились учёные наших ведущих вузов, – сказал Дубровский.

С докладом по итогам развития отрасли в 2016 году выступил министр сельского хозяйства региона Сергей Сушков. В прошлом году в Челябинской области общий улов водных биологических ресурсов, включая выращенную товарную аквакультуру, составил 4695 тонн, что больше показателя прошлого года на 3,2 процента. План на 2017 год – 4900 тонн.

В Челябинской области идёт работа над созданием рыбоводческого кластера. Заявку на участие в нём подало и Кыштымское рыбоводное хозяйство. Его генеральный директор Александр Новиков уверен: объединение усилий по выращиванию и разведению ценных пород рыб положительно скажется на развитие этой отрасли в целом.