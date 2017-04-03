Губернатор Борис Дубровский посетил сегодня предприятие «Озёрская трубная компания»

Автор: КР от Вчера, 16:43 Категория: Экономика и бизнес

Глава региона побывал с рабочим визитом в соседнем с Кыштымом Озёрском городском округе. На предприятии «Озёрская трубная компания» Борис Дубровский ознакомился с процессом изготовления защитных гидроизоляционых оболочек из полиэтилена для труб, применяемых в нефтегазовой отрасли и сфере ЖКХ. Компания является крупнейшим в Урало-Сибирском регионе производителем этой продукции. Борис Дубровский положительно оценил перспективы её развития.

– Для нас важно, чтобы Озёрск получил статус территории опережающего социально-экономического развития, – отметил глава региона. – Сформирован пул инвесторов, есть идеи, что делать. Все инвестпроекты высокотехнологичные, нацелены на импортозамещение и создание продукции, не имеющей зарубежных аналогов.

Озёрском подана заявка на создание ТОСЭР, которая сейчас находится на согласовании в министерстве юстиции. Статус резидента таких территорий позволит заявившимся компаниям-инвесторам получить льготы по налогам на прибыль и имущество организаций, добычу полезных ископаемых и земельному налогу, а также снизить страховые выплаты в государственные внебюджетные фонды.

Директор предприятия Фарид Хисамов сообщил, что «Озёрская трубная компания» выступает в качестве потенциального резидента для участия в создании ТОСЭР. Здесь намерены увеличить штат сотрудников и проиндексировать зарплату на 15-20 процентов, планируется реализовать проект импортозамещающего производства стоимостью 74 миллиона рублей, что позволит создать 36 новых рабочих мест.