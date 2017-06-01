На медеэлектролитном заводе в Кыштыме появятся велопарковка, вертикальная клумба, а в будущем – и ландшафтные шахматы.

Автор: КР от Сегодня, 10:30 Категория: Экономика и бизнес

Как уже сообщал сайт «КР», в юбилейный для города и Кыштымского медеэлектролитного завода год Русская медная компания провела в Кыштыме конкурс для школьников «Измени свой город к лучшему». Идея так понравилась руководству КМЭЗ, что было решено провести подобную акцию на самом предприятии. По аналогии её назвали «Измени свой завод к лучшему». Конкурсная комиссия принимала от работников предприятия проекты по улучшению культуры производства, промышленной эстетики, экологии и благоустройству территории.

Всего на суд жюри было представлено 15 проектов. Большинство из них так или иначе связаны с оборудованием мест для занятий спортом. Именно такие проекты и заняли призовые места. Победителями конкурса стали две команды, которые независимо друг от друга предложили создать у проходной предприятия велопарковку. Это конструкторы Анатолий Фадеев, Сергей Смирнов, Виктор Таксубаев и энергетики Антон и Анна Заикины.

Первая велопарковка на Кыштымском медеэлектролитном будет небольшой, экспериментальной, но при этом основательной – с навесом от дождя, с надёжными стойками. Если она окажется востребованной, то количество парковочных мест можно будет увеличить вдвое, а то и втрое. Со дня на день руководство окончательно определится с площадкой для велопарковки – и на ней закипит работа.

Сразу две инициативные группы: Галина Ткачёва, Светлана Шалимова,Елена Старченко и Анна Заикина,Наталья Коршук, Гафур Сунагатулин – выдвинули идею оборудовать на заводе мини-спортзалы, причём к заявкам авторы приложили обширный список из желающих заниматься в них. Обе команды поделили второе место.

Проект «Благоустройство территории контрольно-пропускного пункта «Новая Южная» занял в конкурсе третье место. Его авторы – сотрудники службы охраны Елена Пичугова, Татьяна Глазкова и Николай Карпов. Именно с южной проходной – автотранспортного КПП – начинается знакомство с заводом для многочисленных партнёров и проверяющих комиссий. Творческая группа считает, что первое впечатление о предприятии обязано быть ярким и позитивным. А значит, проходная должна радовать и работников, и гостей нарядной вертикальной клумбой, оригинальным граффити с картинами из жизни металлургов, удобными скамейками, комфортной парковкой.

Авторам хотелось доступно и вместе с тем необычно преподнести свою идею. Специально для этого женщины освоили новые компьютерные программы, которыми раньше никогда не пользовались. На помощь пришла дочь Елены Пичуговой Екатерина, студентка Екатеринбургской архитектурной академии. Этот проект оказался едва ли не лучшим по оформлению и значимым по содержанию. Уже в ближайшее время клумба у КПП преобразится. Помимо всего прочего, на ней из искусственного кустарника будет сооружено число 260, символизирующее возраст КМЭЗ.

Ещё два проекта отмечены поощрительными призами. Конструкторы: Анатолий Фадеев, Сергей Смирнов и Виктор Таксубаев – стали дважды лауреатами конкурса. Жюри высоко оценило их проект так называемых ландшафтных шахмат.

На такой «доске» можно играть и в шашки, и в уголки, и просто в «классики». Только вот как обеспечить её сохранность? Обязательно найдутся вандалы, которые потехи ради раскурочат то, что сделано с душой и предназначено для всех. Именно поэтому прекрасной идее придётся ждать реализации, как минимум, до следующего года. К тому времени на заводе планируют отремонтировать фасад старого управления и облагородить территорию между ним и новым управлением. Туда замечательно впишутся парковые шахматы. Правда, пользоваться ими смогут только сотрудники завода.

Наталья Горбачёва и Людмила Чугунова удостоены приза за проект установки фонтана.

Все победители и призёры конкурса «Измени завод к лучшему» получили премии в размере от 3000 до 15 000 рублей. На каждый из проектов, принятых к воплощению в жизнь, предприятие готово израсходовать до 200 000 рублей.

По словам генерального директора КМЭЗ Андрея Кудрявцева, конкурс должен стать традиционным и привлечь внимание администрации предприятия к болевым точкам, которые мешают заводчанам чувствовать себя комфортно.