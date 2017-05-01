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Площадка для воркаута

Автор: Надежда КРАСНИКОВА от Вчера, 14:04 Категория: Фотогалерея

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На территории первой школы состоялось открытие спортивной площадки для занятий воркаутом. Это сооружение нашему городу подарила Русская медная компания.
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