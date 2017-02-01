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Медеэлектролитный завод в Кыштыме улучшит комфортность за счет конкурса

Автор: КР от Вчера, 13:59 Категория: Экономика и бизнес

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В январе Русская медная компания, в состав которой входит Кыштымский медеэлектролитный завод,  объявила о проведении в Кыштыме конкурса для школьников «Измени свой город к лучшему». Идея так понравилась руководству КМЭЗ, что было решено провести подобную акцию на самом предприятии.  По аналогии её  назвали «Измени свой завод к лучшему».

 

Уже разработано положение о конкурсе, посвящённом 260-летию КМЭЗ и приуроченном ко Дню металлурга.  Предложения по улучшению культуры производства, промышленной эстетики, экологии и благоустройству территории могут подать все без исключения работники завода.  Причём  как в одиночку, так и объединившись в группы, но  не более трёх человек в каждой. Идеи должны быть изложены в свободной форме, приветствуются рисунки, эскизы или фотографии.

 

– Мы надеемся, что конкурс поможет нам выявить  «болевые точки», которые каждый день мелко раздражают заводчан, мешают им чувствовать себя комфортно, – рассказал сайту «КР» генеральный директор градообразующего предприятия Андрей Кудрявцев. – Предпочтение будет отдано тем участникам, которые сами готовы трудиться над устранением  проблем. Например, кто-то мечтает о красивой клумбе. Отлично! Мы готовы обеспечить инициаторов проекта землёй, краской, саженцами – словом, всем необходимым. И, пожалуйста, воплощайте мечту в жизнь. Разумеется, и мы не останемся в стороне. Будем менять ситуацию к лучшему совместными усилиями.

 

По словам Кудрявцева, на реализацию каждого из трёх  проектов-победителей предприятие готово выделить около 200 000 рублей. Кроме того, специально созданная комиссия оставила за собой право отметить и другие идеи, отличающиеся креативным и вместе с тем практичным подходом к проблеме.

 

Проекты будут приниматься в течение марта, а реализовываться – в мае и июне юбилейного года.  Авторов лучших  из них ждут премии в размере от 7000 до 15000 рублей. Награждение победителей состоится в преддверии Дня металлурга.

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