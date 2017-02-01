Медеэлектролитный завод в Кыштыме улучшит комфортность за счет конкурса

Автор: КР от Вчера, 13:59 Категория: Экономика и бизнес

В январе Русская медная компания, в состав которой входит Кыштымский медеэлектролитный завод, объявила о проведении в Кыштыме конкурса для школьников «Измени свой город к лучшему». Идея так понравилась руководству КМЭЗ, что было решено провести подобную акцию на самом предприятии. По аналогии её назвали «Измени свой завод к лучшему».

Уже разработано положение о конкурсе, посвящённом 260-летию КМЭЗ и приуроченном ко Дню металлурга. Предложения по улучшению культуры производства, промышленной эстетики, экологии и благоустройству территории могут подать все без исключения работники завода. Причём как в одиночку, так и объединившись в группы, но не более трёх человек в каждой. Идеи должны быть изложены в свободной форме, приветствуются рисунки, эскизы или фотографии.

– Мы надеемся, что конкурс поможет нам выявить «болевые точки», которые каждый день мелко раздражают заводчан, мешают им чувствовать себя комфортно, – рассказал сайту «КР» генеральный директор градообразующего предприятия Андрей Кудрявцев. – Предпочтение будет отдано тем участникам, которые сами готовы трудиться над устранением проблем. Например, кто-то мечтает о красивой клумбе. Отлично! Мы готовы обеспечить инициаторов проекта землёй, краской, саженцами – словом, всем необходимым. И, пожалуйста, воплощайте мечту в жизнь. Разумеется, и мы не останемся в стороне. Будем менять ситуацию к лучшему совместными усилиями.

По словам Кудрявцева, на реализацию каждого из трёх проектов-победителей предприятие готово выделить около 200 000 рублей. Кроме того, специально созданная комиссия оставила за собой право отметить и другие идеи, отличающиеся креативным и вместе с тем практичным подходом к проблеме.

Проекты будут приниматься в течение марта, а реализовываться – в мае и июне юбилейного года. Авторов лучших из них ждут премии в размере от 7000 до 15000 рублей. Награждение победителей состоится в преддверии Дня металлурга.