Русская медная компания готова изменить Кыштым к лучшему

Автор: КР от Сегодня, 11:45 Категория: Политика

Вице-президент РМК Анна Шабарова (на фото слева)

и глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева

Только что в актовом зале администрации Кыштымского городского округа представители Русской медной компании презентовали идеи социальных проектов, которые уже в этом году могут быть реализованы в нашем городе. Это станет возможным благодаря подписанному в сентябре прошлого года договору о социальном партнёрстве между нашим округом и РМК, в состав которой входит Кыштымский медеэлектролитный завод.

Вице-президент Русской медной компании Анна Шабарова представила главе округа Людмиле Шеболаевой, сотрудникам управлений по делам образования и физической культуры, спорта и туризма, а также молодым активистам нашего города краткие характеристики каждого из шести социальных проектов.

Так, холдинг «РМК» предлагает провести в Кыштыме конкурс среди школьников «Измени свой город к лучшему». Его участники должны будут разработать и защитить идеи по преображению улиц, зданий, пришкольных территорий. На реализацию проекта будет выделено до 250 тысяч рублей.

Также Русская медная компания намерена развивать в нашем городе детский КВН. Ожидается, что уже в ноябре в Кыштыме пройдёт областной финал этого юмористического конкурса. Особое внимание уделяется развитию детских театральных студий, а также футболу, хоккею и многоборью.

Идеи проектов были единодушно приняты и руководством Кыштымского округа, и молодёжью. Сейчас представители РМК и сотрудники управления по делам образования и управления физической культуры, спорта и туризма обсуждают нюансы взаимодействия.

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