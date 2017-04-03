В Кыштыме школьники защитили конкурсные проекты, которые помогут изменить город к лучшему

Автор: КР от Вчера, 17:09 Категория: Общество

Все фото Максима Марининова.

На реализацию лучшего проекта победитель получит грант от Русской медной компании – 250 000 рублей. Как уже сообщалось на нашем сайте, конкурс под названием «Измени свой город к лучшему» проводится в рамках заключённого в сентябре 2016 года соглашения о социальном партнёрстве между администрацией Кыштымского городского округа и ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный завод», который входит в состав Русской медной компании.

На конкурс школьники и воспитанники учреждений дополнительного образования представили пять интересных проектов. Ученики средней школы №1 предложили концепцию реконструкции актового зала своей школы. Восьмиклассники из десятой школы Кирилл Робецкий Кирилл и Дмитрий Лыков представили проект модернизации спортивной площадки на территории своего учебного заведения. Ученики из посёлка Слюдорудника предложили проект «Дворик моего детства» по благоустройству территории поселковой школы. Девятиклассница школы № 1, воспитанница центра детско-юношеского технического творчества Варвара Архипова презентовала работу «Сохранение исторической памяти о Павле Михайловиче Карпинском». Команда из тринадцатой школы предложила социальную программу «Помоги старшему поколению освоить информационные технологии».

В состав жюри, оценивающего проекты, вошли глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева, вице-президент РМК по кадровой политике и социальной ответственности Анна Шабарова, заместитель генерального директора по общим вопросам ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный завод» Владимир Сёмин, депутат Собрания депутатов Надежда Жилинская, педагоги и архитекторы.

Победа и грант в размере 250 000 рублей от Русской медной компании на реализацию проекта получили ученики школы №10. Приз зрительских симпатий присуждён проекту Варвары Архиповой – из средств местного бюджета будут выделены средства на установку памятной доски Михаилу Карпинскому.

Все участники конкурса «Измени свой город к лучшему» получили подарки от Русской медной компании.