В Кыштыме школьники защитили конкурсные проекты, которые помогут изменить город к лучшему
Автор: КР от Вчера, 17:09 Категория: Общество
Все фото Максима Марининова.
На реализацию лучшего проекта победитель получит грант от Русской медной компании – 250 000 рублей. Как уже сообщалось на нашем сайте, конкурс под названием «Измени свой город к лучшему» проводится в рамках заключённого в сентябре 2016 года соглашения о социальном партнёрстве между администрацией Кыштымского городского округа и ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный завод», который входит в состав Русской медной компании.
На конкурс школьники и воспитанники учреждений дополнительного образования представили пять интересных проектов. Ученики средней школы №1 предложили концепцию реконструкции актового зала своей школы. Восьмиклассники из десятой школы Кирилл Робецкий Кирилл и Дмитрий Лыков представили проект модернизации спортивной площадки на территории своего учебного заведения. Ученики из посёлка Слюдорудника предложили проект «Дворик моего детства» по благоустройству территории поселковой школы. Девятиклассница школы № 1, воспитанница центра детско-юношеского технического творчества Варвара Архипова презентовала работу «Сохранение исторической памяти о Павле Михайловиче Карпинском». Команда из тринадцатой школы предложила социальную программу «Помоги старшему поколению освоить информационные технологии».
В состав жюри, оценивающего проекты, вошли глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева, вице-президент РМК по кадровой политике и социальной ответственности Анна Шабарова, заместитель генерального директора по общим вопросам ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный завод» Владимир Сёмин, депутат Собрания депутатов Надежда Жилинская, педагоги и архитекторы.
Победа и грант в размере 250 000 рублей от Русской медной компании на реализацию проекта получили ученики школы №10. Приз зрительских симпатий присуждён проекту Варвары Архиповой – из средств местного бюджета будут выделены средства на установку памятной доски Михаилу Карпинскому.
Все участники конкурса «Измени свой город к лучшему» получили подарки от Русской медной компании.
Комментарии
Казаки из Кыштыма при появлении Алексея Навального покинули экологический митинг против Томинского ГОКа (Горожанин)
С этим антиГОКовым протестом не все прозрачно Довелось ознакомиться с другими аргументами "эко-критиков" - 99 полная чушь вплоть до незнания элементарных вещей Наши казаки, судя по этому интервью >>>
Казаки из Кыштыма при появлении Алексея Навального покинули экологический митинг против Томинского ГОКа (slesarЮ)
А кому Вы верите ЕДРОсам ( вот уж где партия жуликов и воров) Вы посмотрите что в стране твориться Вы думаете товарищ Путин заботится о стариках, о детях наших Пора что то менять в стране , или ког >>>
Казаки из Кыштыма при появлении Алексея Навального покинули экологический митинг против Томинского ГОКа (slesar)
Я не казак Мое мнение Навальный ВОР и должен сидеть в тюрьме Вы посмотрите последние новости про оппозицию, он же нашу молодежь сначала обманул, потом подставил и сам же слил Этот человек самый что >>>
В Карабаше трое молодых людей изнасиловали женщину и ограбили своего знакомого (slesar)
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