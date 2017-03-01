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Школьники Кыштыма разрабатывают проект памятника управляющему кыштымскими заводами Павлу Карпинскому

Автор: КР от Вчера, 13:55 Категория: Общество

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Конкурс на лучший школьный проект объявлен в рамках социального партнёрства Кыштымского городского округа с Русской медной кампанией. Как уже сообщалось на нашем сайте, холдинг «РМК» презентовал в администрации округа социальные проекты, среди которых и конкурс среди школьников «Измени свой город к лучшему». На реализацию этого проекта Русская медная компания готова выделить до 250 тысяч рублей.

 

– Над проектом памятника Павлу Михайловичу Карпинскому работают воспитанники центра детско-юношеского технического творчества под руководством краеведа Ольги Илларионовны Сониной, – сказала сайту «КР» методист управления по делам образования Светлана Гунькова. – В середине апреля состоится защита проекта. В будущем памятник управляющему заводами планируется установить на площади перед зданием вокзала.

 

Кроме того, кыштымские школьники разрабатывают проекты новых скверов и спортивных площадок.

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