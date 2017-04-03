Барменов и официантов Кыштыма обучили, как готовить самый дорогой кофе
Автор: КР от Вчера, 17:09 Категория: Экономика и бизнес
В эти минуты в ресторане «Хуторок», что в микрорайоне Нижнего Кыштыма, проходят курсы бариста. Умению правильно приготовить кофе представителей кыштымских кафе и ресторанов с самого утра обучает член челябинского представительства барменской ассоциации России Игнат Запольских.
В первой половине дня кофевар с 15-летним стажем рассказал об истории кофе, его сортах и географии выращивания, об оборудовании для кофейни и о том, как варят этот напиток и как его подают.
После теоретической части семинара Игнат Запольских показал, как правильно молоть кофейные зёрна и взбивать молоко до нужной консистенции. Всё оборудование – кофемолку и кофемашину – он привёз с собой. Подобное в Кыштыме есть лишь в кафе «Пятница». Другие заведения используют либо полуавтоматические, либо автоматические кофейные машины.
Любой желающий мог под присмотром профи приготовить разные виды кофе – эспрессо, американо, капучино, латте и даже самый дорогой – ирландский кофе с добавлением виски. Все эти собственноручно приготовленные напитки тут же дегустировались самими начинающими бариста.
Обучил Игнат Запольских своих слушателей и технике рисования на кофейной пенке – латте-арт. Кыштымцы попробовали изобразить яблоко, но это оказалось не так-то просто.
Участниками семинара стали около 30 представителей таких кыштымских заведений, как арт-клуб «Корсар», рестораны «Хуторок» и «Ереван», кафе «Гости», «Траттория» и другие.
Завтра и послезавтра состоится семинар для официантов и барменов. Их обучат винному этикету, способам переноса тарелок, схеме работы с гостем и другим важным для представителей этой профессии приёмам.
Бесплатное трёхдневное обучение организовано управлением стратегического развития и привлечения инвестиций администрации Кыштымского городского округа. На него было потрачено 50 тысяч рублей.
Подробности читайте в газете «Кыштымский рабочий».
Комментарии
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