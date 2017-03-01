В Кыштыме после тайного визита ресторатора официантов обучат вежливости
Автор: КР от Сегодня, 09:00 Категория: Экономика и бизнес
Управление стратегического развития и привлечения инвестиций администрации Кыштымского городского округа в апреле планирует провести обучающий семинар для официантов, управляющих и администраторов кафе, ресторанов и других структур общепита. Тем самым будет реализован отложенный проект, который родился после визита в Кыштым в 2015 году именитых рестораторов, оценивших уровень услуг в этой сфере.
В июне 2015 года в кыштымские кафе и рестораны под прикрытием обычного посетителя заходил и делал заказ директор ООО Восточный ресторан» из Челябинска Тимур Жанайдаров. Аудит общепита, который провёл высокопрофессиональный эксперт, и побудил управление стратегического развития и привлечения инвестиций запланировать обучающий семинар.
В наши дни это более чем актуально, поскольку что Кыштым развивает туристическое направление бизнеса, в котором качественные услуги сферы питания занимают одно из ведущих мест.
На сегодня в Кыштымском округе зарегистрировано более 30 предприятий питания: кафе, рестораны, закусочные и кулинарии. В их меню представлены традиционные блюда русской, греческой, грузинской, армянской, украинских кухонь.
По программе поддержки малого и среднего бизнеса на проведение семинара зарезервировано 50 тысяч рублей. Около 30 кыштымцев смогут ознакомиться с опытом специалистов челябинского представительства «Барменской ассоциации России».
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