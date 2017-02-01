В Кыштыме разыскивается оголодавший мужчина

Автор: КР от Сегодня, 11:00 Категория: Происшествия

В магазине «Пятёрочка», недавно открывшемся на улице Карла Либкнехта, 97, не досчитались трёх батонов колбасы и одной банки кофе. Их с прилавков похитил неизвестный мужчина. Тем самым он причинил торговой точке ущерб в 1911 рублей.

За мелкое хищение ему грозит штраф в размере не менее трёх тысяч рублей, арест до пятнадцати суток либо обязательные работы до ста двадцати часов.

Его приметы – рост около 180 сантиметров, возраст – 35-40 лет. Был одет в тёмно-синюю куртку, светлые брюки, чёрную кепку. Все, кто владеет какой-либо информацией о данном происшествии или о месте нахождения подозреваемого, могут сообщить её по телефонам 8 (35151) 4-46-61, 02.