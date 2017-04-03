В Кыштыме любитель бесплатных суши ответит сразу по двум статьям

Автор: КР от Сегодня, 12:15 Категория: Происшествия

В минувшие выходные подвыпивший молодой человек заказал суши на дом в одном из кыштымских ресторанов доставки. Любитель японской кухни встретил курьера, доставившего его заказ, у дома. Забрав пакет с суши, пообещал вынести деньги с минуты на минуту. Не дождавшись своих 950 рублей, курьер вызвал полицейских.

Стражи порядка обнаружили его дома, когда он уже успел расправиться с халявными суши.

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова, в отношении гурмана составлено два протокола. За мелкое хищение ему грозит либо штраф, в пять раз превышающий стоимость съеденных суши, либо арест до пятнадцати суток, либо обязательные работы до пятидесяти часов.

Кроме того, за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения ему придётся оплатить штраф от 500 до 1500 рублей или отсидеть до пятнадцати суток.