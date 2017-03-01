В Кыштыме угнали очередной дорогостоящий японский автомобиль

Автор: КР от Сегодня, 11:09 Категория: Происшествия

Сегодня около четырёх часов утра двое неизвестных угнали дорогой кроссовер в микрорайоне Дальней Дачи. Белая «Тойота Рав4» 2012 года выпуска была припаркована на улице Дальней рядом с магазином «Лето». На автомобиле была установлена сигнализация.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Уже просмотрены записи камер видеонаблюдения, в объектив которых попал момент угона.

Как сообщил сайту «КР» начальник городской полиции Юрий Ерёмин, на видеозаписи видно, что двум мужчинам понадобилось чуть больше минуты, чтобы взломать автомобиль, завести его двигатель и скрыться. Кстати, в бензобаке было 20 литров топлива. Идёт доследственная проверка. Уголовное дело пока не открыто.

Напомним, в январе этого года от дома № 3 на улице Свободы в микрорайоне Нижнего Кыштыма был угнан «Лексус» стоимостью около полутора миллиона рублей. Эту иномарку до сих пор не нашли.