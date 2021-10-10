Челябинская область участвует в проекте по импортозамещению мясных кур

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Фото пресс-службы губернатора Челябинской области.

Об этом сообщает ИА «Первое областное».

Об испытаниях нового кросса кур «Смена‑9» на Южном Урале президенту РФ доложила вице-премьер Виктория Абрамченко.

11 октября президент России Владимир Путин провел совещание, посвященное научно-техническому обеспечению агропромышленного комплекса страны. В числе других в мероприятии принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер, сообщает пресс-служба главы региона.

Одним из главных вопросов, поднятых президентом на совещании, стало формирование отечественной племенной базы для птицеводчества. Как доложила главе государства вице-премьер Виктория Абрамченко, в прошлом году селекционно-генетическим центром «Смена» был создан одноименный кросс мясных кур. Суточные цыплята и инкубационные яйца уже поставляются на птицефабрики Московской, Ленинградской, Челябинской областей, Алтайского края и Чувашии. «Смена-9» призвана заменить российским аграриям импортных племенных птиц.

В пресс-службе губернатора уточняют, что в проекте «Создание нового отечественного конкурентоспособного кросса мясных кур в целях получения бройлеров» участвует племенной птицеводческий репродуктор «Челябинский». Вместе со «Сменой» челябинские ученые проводят испытания нового кросса и готовятся обеспечить племенными птицами агропредприятия региона.