Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в рабочей встрече с президентом России

Автор: КР от Сегодня, 17:38 Категория: Политика

Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу должностными лицами, которые были избраны в единый день голосования 8 сентября.

– Я бы хотел пожелать вам, чтобы вы не снижали темп своей работы и весь предстоящий период на высокой должности работали так же, с такой же отдачей, как и в период предвыборной кампании. Потому что для того, чтобы выполнить все те обещания, которые прозвучали из ваших уст в отношении граждан на вверенных вам теперь территориях, нужно работать напряжённо, – сказал Владимир Владимирович.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в своём выступлении доложил о наиболее важных направлениях своей работы – экономика, социальная политика, здравоохранение, а также доложил о реализации национальных проектов.

– В каждом регионе есть накопившиеся проблемы. Для Челябинской области – это экология, – отметил Алексей Леонидович. – На сегодня реализуются комплексные экологические планы по Челябинску и Магнитогорску. Подписаны и начали реализовываться соглашения о снижении выбросов со всеми предприятиями, которые являются крупными загрязнителями атмосферы в этих городах. Мы приняли решение распространить подходы национального проекта "Экология" на все промышленные муниципалитеты.

По словам Текслера, поддержка главы государства и федерального центра поможет добиться наилучших результатов.

Владимир Путин по просьбе Алексея Леонидовича принял решение о расширении до четырёх полос последнего 40-километрового участка трассы Челябинск – Екатеринбург. Работы начнутся в следующем году.