Президент Владимир Путин назвал дату проведения Парада Победы

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Президент России Владимир Путин провёл совещание с министром обороны Сергеем Шойгу. На нём глава государства приказал начать подготовку к параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он состоится в Москве и в других городах страны 24 июня.

– Приказываю начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в столице России, в Москве, и в других городах. Мы сделаем это 24 июня – в день, когда в 1945 году состоялся легендарный исторический парад победителей. Когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин, – сказал президент России Владимир Путин.

Министру обороны поручено обеспечить самый строгий режим безопасности. Кроме того, президент отметил, что сейчас невозможно соблюсти социальную дистанцию при марше «Бессмертного полка». Поэтому пока его планируют провести 26 июля.

Напомним, парад Победы и Бессмертный полк должны были пройти 9 Мая, но их перенесли из-за пандемии коронавируса.